В Японии произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье в восточной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в соседний с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине примерно 50 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тотиги, Сайтама, Тиба. О нештатных ситуациях на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки также не сообщается.
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