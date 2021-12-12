Омикрон-штамм коронавируса выявлен в 63 государствах
Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 63 странах. Об этом сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В ее информационном бюллетене отмечается, что "по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом [коронавируса] были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Посол Рахман Мустафаев: Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
На здании Национальной библиотеки Беларуси размещена видеопроекция, посвященная дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Министерства обороны Азербайджана почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава МИД Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В ближайшее время состоятся выборы на вакантные места в Милли Меджлис - председатель ЦИК Азербайджана
На сегодняшний день около 20 тысяч гектаров очищено от мин на освобожденных территориях Азербайджана
Итоги первой встречи заместителей министров иностранных дел пяти стран в Москве можно высоко оценить - Джейхун Байрамов
На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95% памятников истории и культуры - министр
Открытие нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта не обсуждается - председатель ГТК
Предприняты меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и НДС в 2022 г.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
В посольстве Азербайджана в Москве прошел вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
İZ Women’s Workshop на берегу Каспийского моря, или Идеальное место для азербайджанских женщин-предпринимателей (ФОТО)
Страны и международные эксперты резко осудили предвзятый “саммит за демократию" в США - исследование
Американские конгрессмены призвали торгового представителя США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией