Омикрон-штамм коронавируса выявлен в 63 государствах

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 63 странах. Об этом сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ее информационном бюллетене отмечается, что "по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом [коронавируса] были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ".