В сингапурском аэропорту из контейнера сбежали два льва

Другие страны 12 декабря 2021 20:54 (UTC+04:00)
В сингапурском аэропорту из контейнера сбежали два льва

В сингапурском аэропорту Чанги сбежали львы. Об этом сообщает The Straits Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Двум хищникам удалось выбраться из контейнера с семью львами, прибывшего на одном из самолетов. Издание отмечает, что остается неизвестным, из какой страны их привезли в Сингапур, и куда они направлялись.

Один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки.

Противостояние закончилось после прибытия в аэропорт сотрудников организации Mandai Wildlife Group, ведающей всеми сингапурскими зоопарками. Они обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором и планируют доставить их в карантинное учреждение.

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