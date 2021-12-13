Австралия откроет границы для студентов и владельцев четырех категорий виз

Границы Австралии откроются 15 декабря, но для значительно меньшего числа иностранных граждан. Как сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Грег Хант, право въехать в страну получат только студенты и владельцы четырех категорий виз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, правительство Австралии не намерено отказываться от плана открыть границу страны, несмотря на двухнедельную задержку, вызванную появлением омикрон-варианта коронавируса. "29 ноября мы заявили, что намерены открыть границы 15 декабря и после обсуждения в Национальном кабинете и консультаций премьер-министра страны с главным санитарным врачом это решение осталось неизменным", - сказал Хант, выступая перед журналистами. Он также отметил, что разрешение на въезд в Австралию получат только иностранные студенты, квалифицированные мигранты, получившие приглашение от работодателя, сезонные рабочие из стран тихоокеанского региона и владельцы семейных и гуманитарных виз.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позднее заявил, что 15 декабря границы будут открыты также для туристов из Японии и Южной Кореи. Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. "Это стало возможным благодаря тому, что [Южная] Корея и Австралия поделились друг с другом опытом борьбы с COVID-19", - сказал он, отметив, что Южная Корея добилась "выдающихся успехов в борьбе с вирусом".

Условиями для въезда на территорию Австралии будут двукратная иммунизация одобренной австралийскими властями вакциной и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Границы Австралии были закрыты на въезд и выезд в марте 2020 года на фоне пандемии. С ноября 2021 года власти страны разрешили полностью привитым гражданам путешествовать за границу и возвращаться без карантина, однако ограничили международное сообщение двумя аэропортами - в Сиднее и Мельбурне. Непривитые граждане имеют возможность вернуться на родину, но обязаны провести двухнедельный карантин в одном из государственных изоляторов. Въезд в Австралию для иностранных граждан по-прежнему запрещен, исключение сделано лишь для путешественников из Новой Зеландии и Сингапура. Планировалось, что с 1 декабря 2021 года разрешение на въезд и выезд получат также владельцы австралийских виз и иностранцы, пребывающие в стране с временной визой, однако из-за появления штамма "омикрон" эти планы были отменены.