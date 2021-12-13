У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в понедельник в Тихом океане у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился на расстоянии 42 км к юго-западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 149 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.