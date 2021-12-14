Семь человек стали жертвами вооруженного нападения в Мексике

Неизвестные преступники убили семь человек в штате Мехико, сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio. Тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра в южной части региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На месте происшествия представители властей нашли гильзы от боеприпасов, использующихся в автоматическом оружии. При этом никаких других улик, в том числе посланий с угрозами, которые нередко оставляются после подобных расправ, обнаружено не было. Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию массового убийства.