Китай вывел на орбиту спутник для связи своей космической станции с Землей

Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли ретрансляционный спутник "Тяньлянь-2-02" для обеспечения связью своей космической станции с Землей. Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" стартовала с площадки космодрома Сичан и вывела на штатную орбиту второй спутник серии "Тяньлянь-2", - говорится в сообщении CASC.

Аппарат был выведен на орбиту 14 декабря в 00:09 по Пекинскому времени.

Первый аппарат этой серии достиг штатной орбиты в марте 2019 года.