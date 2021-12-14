Китай вывел на орбиту спутник для связи своей космической станции с Землей
Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли ретрансляционный спутник "Тяньлянь-2-02" для обеспечения связью своей космической станции с Землей. Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" стартовала с площадки космодрома Сичан и вывела на штатную орбиту второй спутник серии "Тяньлянь-2", - говорится в сообщении CASC.
Аппарат был выведен на орбиту 14 декабря в 00:09 по Пекинскому времени.
Первый аппарат этой серии достиг штатной орбиты в марте 2019 года.
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