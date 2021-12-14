В Индонезии стартовала вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса

Вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса начинается во вторник в Индонезии, для этих целей будет использоваться препарат китайской компании Sinovac. Как пояснил министр здравоохранения Буди Гунади Садикин, власти изменили сроки иммунизации в условиях распространения нового штамма "омикрон", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам экспертов, прививки от коронавируса смогут получить около 26 млн детей данной возрастной группы. Между тем вакцинация пока начинается только в 115 из 514 округов и городов страны, поскольку, согласно утвержденному ранее плану, иммунизация детей может стартовать в тех местах, где обе дозы получили не менее 70% населения.

Как отметили в Минздраве, примерно 6,4 млн доз препарата было выделено для вакцинации детей в декабре. Они смогут получить прививки в больницах, районных центрах или в специально оборудованных в школах центрах иммунизации. В ведомстве также указали, что начиная с будущего года препарат от Sinovac будет использоваться только для вакцинации детей. Ранее власти также одобрили для применения в государственной программе препараты от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna.