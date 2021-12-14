В Бразилии число погибших в результате ливней выросло до 12

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных ливнями, обрушившимися на восточный штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс. Об этом проинформировал в понедельник телеканал teleSUR, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье сообщалось о семи погибших. По данным телеканала, к настоящему времени в результате удара стихии пострадали 267 человек, несколько тысяч остались без крова, еще более 8,3 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища. Ущерб от стихии в разной степени затронул 220,3 тыс. жителей региона.

В создавшейся ситуации власти объявили чрезвычайное положение в 51 муниципалитете. Президент страны Жаир Болсонару вместе с губернатором штата Баия Руи Костой посетил пострадавшие районы, чтобы на месте оценить последствия ливней.

Бригады спасателей пока не смогли добраться до некоторых районов бедствия, наземное сообщение с которыми прервано из-за наводнений. С учетом этого власти штатов Баия и Минас-Жерайс не исключают, что число погибших и пострадавших от стихии может увеличиться.