Ассоциация авиакомпаний Таиланда предложила ввести безвизовый въезд для иностранцев

Президент Bangkok Airways и Ассоциации авиакомпаний Таиланда Путтипонг Прасарттонг-Осот призвал правительство королевства рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для иностранных путешественников со всего мира. Такая мера, по его мнению, способна привлечь в следующем году в страну до 10 млн туристов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в условиях жесткой конкуренции, поскольку каждой стране нужны туристы, чтобы смягчить экономические последствия [пандемии COVID-19], - цитирует во вторник президента Bangkok Airways газета Bangkok Post. - Дальнейшее ослабление ограничений поможет повысить нашу конкурентоспособность". Он уверен, что снижение расходов на поездки, таких как визовые сборы или ПЦР-тесты, будет стимулировать спрос.

Между тем Путтипонг Прасарттонг-Осот считает, что период ожидания результата теста на коронавирус по программе Test & Go, действующей для привитых путешественников из стран и с территорий с низким уровнем распространения инфекции, должен быть сокращен. Ожидание результата ПЦР-теста по прибытии занимает до суток и происходит в отеле.

В свою очередь руководитель коммерческих операций Thai Lion Air Нунтапон Комонситтивейт уверена, что правительство должно контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы завоевать доверие других стран, открывая путь для взаимных соглашений о поездках. Она констатировала, что количество международных рейсов остается низким, поскольку таиландские туристы по-прежнему сталкиваются со строгими карантинными требованиями на многих направлениях.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Во вторник Минздрав информировал о 2,8 тыс. заразившихся и 37 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,17 млн, вылечились более 2,1 млн человек, умерли 21,2 тыс. пациентов.