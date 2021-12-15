ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Японии

По меньшей мере пять человек получили травмы в результате крупного ДТП с участием девяти автомобилей, которое произошло в среду на территории префектуры Яманаси в центральной части Японии. Об этом сообщила газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, часть из них находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции приступили к расследованию для выяснения обстоятельств произошедшего.

10 декабря в центральной японской префектуре Айти столкнулись около 20 автомобилей, пострадали 24 человека.