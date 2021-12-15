Парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в размере $314 млрд

Другие страны 15 декабря 2021 12:30 (UTC+04:00)
Парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в размере $314 млрд

Ключевая нижняя палата парламента Японии в среду утвердила дополнительный бюджет на сумму в 36 трлн иен ($314 млрд) на текущий 2021 финансовый год (завершается 31 марта 2022 года). Средства из него пойдут на финансирование пакета мер поддержки экономики и населения, пострадавших от пандемии коронавируса, включая индивидуальные выплаты семьям с детьми младше 18 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, дополнительный бюджет, который стал рекордным по своим объемам за всю историю страны, был принят большинством голосов.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой в ноябре этого года утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии объемом около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Власти выделят из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Объем пакета превысил ожидания экономистов почти в два раза.

Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет выплатят пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

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