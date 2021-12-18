ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 Covavax

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против COVID-19 CovavaxTM, которую разработал индийский Институт сыворотки по лицензии компании Novavax. Об этом сообщает Associated Press передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Препарат состоит из двух компонентов, он стал девятым из разрешенных организацией для чрезвычайного использования. CovavaxTM — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин.