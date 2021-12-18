Автобус врезался в толпу людей во время свадьбы в Пакистане

Автобус врезался в толпу людей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб, в результате восемь человек погибли, еще девять получили различные травмы. Об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, потерявшее управление транспортное средство наехало на толпу людей, собравшихся во дворе дома новобрачных. Спасатели и местные жители доставили раненых и тела погибших в ближайшую больницу.

Как сообщает агентство, число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.