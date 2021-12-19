Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 75 человек

По меньшей мере 75 человек стали жертвами сильнейшего тайфуна Раи на Филиппинах, еще 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Губернатор провинции на острове Бохол Артур Яп заявил в Facebook о 49 погибших, еще 10 человек пропали без вести, 13 получили ранения. Он отметил, что ему отчитались только 21 мэр из 48, поскольку во множестве провинций отсутствует связь.

Скорость ветра достигает 195 километров в час. В пострадавшие районы власти направляют военных, полицейских, пожарных и сотрудников береговой охраны. На остров отплыл корабль военно-морских сил Филиппин с гуманитарной помощью.

Как сообщает Inquierer, тайфун повредил линии электропередач, это привело к перебоям с водоснабжением, которое работает с помощью электрических насосов. Удар стихии также приняли на себя острова Сиаргао, Динагат и Минданао. Штормовой ветер сохранится в районе Калаянских островов в ближайшие 36 часов.