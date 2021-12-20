Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 169

Число жертв в результате тихоокеанского тайфуна "Раи" на Филиппинах в воскресенье возросло до 169 человек. Не менее 107 человек пострадали, еще 50 числятся пропавшими, сообщает газета The Manila Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, наибольшее число погибших зафиксировано в регионе Центральные Висайи - 129 человек, 22 - в регионе Западные Висайи, 10 - в регионе Карага, семеро - в Северном Минданао, еще один - на Полуострове Замбоанга.

Ранее агентство France-Presse уведомило о 108 погибших из-за стихийного бедствия.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. местных жителей из-за приближения тайфуна. Жители были перемещены в 274 эвакуационных центра в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.