В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон"

Другие страны 20 декабря 2021 03:42 (UTC+04:00)
В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон"

В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра, за этими случаями следит Национальный институт здравоохранения (INS).

Он отметил, что есть вероятность обнаружения штамма "омикрон" еще у двух человек.

"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими- ИФ) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "омикрону"", - сказал Севальос.

Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - отметил он.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки.

"Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям.

Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

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