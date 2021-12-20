В Японии проходит набор астронавтов для программы освоения Луны

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с понедельника начало принимать заявки на участие в новом наборе астронавтов, которые будут задействованы в том числе в программе освоения Луны. Конкурс продлится до 4 марта 2022 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Анкеты можно подать через специально созданный для этого сайт. После проверки документов отобранным кандидатам предстоит пройти четыре этапа экзаменов. Окончательный список прошедших весь конкурс будет опубликован в феврале 2023 года. После этого будущие астронавты официально трудоустроятся в JAXA и приступят к обучению.

Основным требованием для отбора является опыт работы не менее трех лет. По сравнению с последним набором, который проходил 13 лет назад, в JAXA отказались от допуска к нему только людей с естественно-научным или техническим образованием. Такое послабление связано с тем, что в программах освоения Луны могут потребоваться специалисты с разным образованием. Кроме того, у кандидатов должны быть хорошие зрение и слух, хотя в целом требования к состоянию здоровья также стали более мягкими.

В случае приема на работу зарплата новых астронавтов JAXA на начальном этапе составит от 320 тыс. до 360 тыс. иен (от $2,8 тыс. до $3,2 тыс.). Помимо этого, предусмотрено ежегодное увеличение оплаты труда, бонусы и другие выплаты, к примеру за сверхурочную работу. Сейчас JAXA имеет семерых астронавтов, средний возраст членов этой группы - 52 года. К 2030-м годам, когда ожидается активное освоение Луны, из них в строю останутся только двое, остальным придется уйти на пенсию.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии в поставках оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.