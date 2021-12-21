Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано во вторник на филиппинском острове Миндоро. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передаетTrend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 50 км к северо-востоку от муниципалитета Саблайян, население которого составляет 92,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км. Землетрясению предшествовал другой подземный толчок магнитудой 2,7, который произошел в этом же районе.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных толчков. Информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.