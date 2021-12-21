Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за "омикрона"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник на пресс-конференции, что власти страны продлевают на неопределенный срок въездные ограничения из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Въездные ограничения, включающие запрет на выдачу новых виз иностранцам, были введены до конца декабря. Однако у нас все еще нет научной информации о степени заразности омикрон-штамма и вероятности тяжелых симптомов у инфицированных, - подчеркнул Кисида. - В связи с этим решено на неопределенный срок продлить соответствующие ограничения".