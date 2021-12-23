В центре Оттавы произошла стрельба

Один человек получил ранения в среду в результате стрельбы в канадской столице Оттаве. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в центральной части мегаполиса. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал.

В районе инцидента было временно перекрыто автомобильное движение. По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.