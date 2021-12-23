В Венесуэле выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Венесуэльские специалисты выявили первые семь случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента республики Николаса Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Венесуэле выявлены первые семь случаев заражения штаммом "омикрон", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter. Отмечается, что заражения зарегистрированы в штатах Миранда, Лара и в Каракасе.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.
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