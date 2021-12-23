В Индии два человека погибли в результате взрыва в здании суда
Два человека погибли, пятеро получили ранения в результате взрыва в четверг в здании суда в городе Лудхиана (штат Пенджаб, Индия). Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, взрыв произошел на третьем этаже здания. Ударной волной из окон выбиты стекла. На месте происшествия работают полиция и спасатели.
Подробностей о причинах происшедшего пока не поступало.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Благодаря мудрой и победоносной политике Президента Ильхама Алиева каждый гражданин страны сегодня ходит с высоко поднятой головой
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Совета министров и министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки «Благодарность» (Gratitude) бразильской художницы Нины Пандольфо (ФОТО)
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы в Карабахе - Али Асадов
Принятые в Азербайджане меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к экономическому росту в 2021 г. - Микаил Джаббаров
Азербайджан направил письмо Google в связи с искаженными топонимами своих освобожденных территорий – МИД (Эксклюзив)
Безупречная и выверенная политика Президента Ильхама Алиева предопределила освобождение Карабаха от армянской оккупации - Олжас Сулейменов
Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе - Газпромбанк
В Баку открылась выставка "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев", посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика (ФОТО)
Иран намерен развивать сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - министр
Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий - министр