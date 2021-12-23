В Индии два человека погибли в результате взрыва в здании суда

Два человека погибли, пятеро получили ранения в результате взрыва в четверг в здании суда в городе Лудхиана (штат Пенджаб, Индия). Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел на третьем этаже здания. Ударной волной из окон выбиты стекла. На месте происшествия работают полиция и спасатели.

Подробностей о причинах происшедшего пока не поступало.