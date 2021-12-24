Южная Корея помиловала осужденную за коррупцию экс-президента

Власти Южной Кореи помиловали бывшего президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в 2017 году в результате процедуры импичмента. Ее обвинили в коррупции и в апреле 2018 года приговорили к лишению свободы.

Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов). Суд приговорил ее к 24 годам заключения и штрафу в примерно 95 миллионов долларов.