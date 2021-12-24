Кабмин Японии принял проект госбюджета с рекордными ассигнованиями на оборону

Правительство Японии приняло в пятницу проект государственного бюджета на 2022 финансовый год (начинается 1 апреля) с рекордной расходной частью в размере 107,59 трлн иен (около $940,7 млрд), предполагающей также увеличение ассигнований на оборону. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Объем расходов превысит аналогичный показатель текущего бюджета примерно на 1 трлн иен ($8,7 млрд) и станет самым высоким за всю историю страны. Бюджет составлен из расчета, что казна получит налоговые поступления в объеме более 65 трлн иен ($567 млрд). Для компенсации дефицита кабинет министров выпустит государственные облигации на общую сумму примерно 40 трлн иен ($349 млрд).

Порядка трети бюджетных расходов пойдет на социальные нужды и здравоохранение в связи с постепенным старением населения. На эти цели правительство выделит около 36,2 трлн иен (свыше $316 млрд).

Также примерно на 50 млрд иен по сравнению с текущим годом предполагается увеличить затраты на оборону. В результате они составят 5,37 трлн иен ($46,9 млрд) и станут рекордно высокими. Средства, как ожидается, пойдут на закупку новых вооружений, в частности на укрепление противоракетной обороны. Кроме того, Япония должна построить два новых корабля с системами ПРО Aegis и выделить деньги на разработку истребителя следующего поколения для нужд Сил самообороны, который примут на вооружение ориентировочно к 2035 году.

Документ будет передан на утверждение в парламент. Обсуждение проекта бюджета начнется там в январе.