Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300

Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах достигло 326. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, сообщил Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В Совете также заявили, что во время тайфуна пострадал 661 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести.

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 метров в секунду. По данным официальных представителей страны, на предполагаемом пути следования тайфуна находится около десяти тысяч населенных пунктов.

Известно, что в стране были отменены практически все авиарейсы, а также остановлено морское сообщение.