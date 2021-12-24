Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300

Другие страны 24 декабря 2021 07:40 (UTC+04:00)
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300

Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах достигло 326. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, сообщил Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В Совете также заявили, что во время тайфуна пострадал 661 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести.

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 метров в секунду. По данным официальных представителей страны, на предполагаемом пути следования тайфуна находится около десяти тысяч населенных пунктов.

Известно, что в стране были отменены практически все авиарейсы, а также остановлено морское сообщение.

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