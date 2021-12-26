В Индии начнут вакцинировать подростков в возрасте от 15 лет
Премьер Индии Нарендра Моди заявил о начале вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте от 15 лет с 3 января. Об этом пишет Axios, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Моди отметил, что свыше 90% населения Индии старше 18 лет получили по одной дозе вакцины.
Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. На утро субботы в стране было подтверждено более 34 млн случаев болезни и 479 520 случаев смерти.
В Индии также планируют со следующей недели делать дополнительную прививку медикам, людям из группы риска и лицам старше 60 лет.
Штамм "омикрон" в Индии обнаружили в начале декабря. Власти страны призывают граждан прививаться, чтобы обеспечить защиту от нового варианта коронавируса.
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