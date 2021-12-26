В Бразилии пять человек застрелили во время празднования Рождества
В результате стрельбы во время празднования Рождества на футбольном поле в городе Форталеза в Бразилии 5 человек погибли и еще 6 получили ранения. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По заявлению властей, двое убитых ранее привлекались к ответственности за разные преступления, в том числе и связанные с незаконным оборотом оружия, а также участием в криминальном сообществе. Одному из погибших был 21 год, другому 26 лет.
Сообщается также об аресте трех человек.
Местные СМИ выдвинули версию, что происшествие связано с конфликтом между преступными группировками.
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