Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии
В центральной части Колумбии, пассажирский автобус, который ехал по трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин, сорвался с моста в пропасть. Об этом сообщает газета Tiempo, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Причины трагического происшествия пока что не установлены.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО)
Лента новостей
Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев
Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО/ВИДЕО)
Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила новорождённого львенка в Бакинском зоологическом парке
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 тяжелораненых участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Посол Рахман Мустафаев: В уходящем году отношения между Баку и Парижем развивались в крайне сложных, "штормовых" условиях (ИНТЕРВЬЮ)
В Музее Низами Гянджеви состоялась презентация проекта Gülüm romansı в честь 880-летия великого поэта (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане местные платформы онлайн-торговли предлагают товары, которых нет на складе - Госслужба
В Азербайджане в 2019-2020 гг. 35 учащихся подверглись различным видам насилия за пределами учебных заведений - Отчет
В Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 60-летнему юбилею Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Поэзия Низами Гянджеви в азербайджанском кино - Муслим Магомаев, Эльдар Гулиев, Гамида Омарова ... (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания группе военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу