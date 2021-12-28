Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Колумбии

В центральной части Колумбии, пассажирский автобус, который ехал по трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин, сорвался с моста в пропасть. Об этом сообщает газета Tiempo, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В результате автокатастрофы погибли семь человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров были ранены, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Причины трагического происшествия пока что не установлены.