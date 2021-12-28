Шесть человек погибли в Пакистане от утечки бытового газа

По меньшей мере шесть человек, включая троих детей, погибли во вторник на северо-западе Пакистана от утечки бытового газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению агентства "Синьхуа", еще три человека с сильными отравлениями были доставлены в больницу. Инцидент произошел в районе Хангу в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.