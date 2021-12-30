Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9"

Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" в рамках своего последнего орбитального запуска в 2021 году, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Миссия по запуску спутника признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

Запуск был осуществлён 30 декабря в 00:43 по Пекинскому времени с помощью ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома Сичан, расположенного в китайской провинции Сычуань.

По данным разработчиков, аппарат был разработан Пятой академией аэрокосмических технологий, входящей в CASC. Его основные задачи - обеспечение многополосной связи и испытание технологии высокоскоростной передачи данных с помощью спутника.