В Аргентине выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом
Аргентинские медики выявили за сутки 42 032 случая инфицирования коронавирусом в стране, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За минувшие 24 часа подтверждена смерть 26 заболевших ковидом. Прошлый рекорд по заболеваемости - 41 080 - был установлен 27 мая, в разгар второй волны коронавируса. При этом тогда за день был подтвержден 551 летальный исход.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 15 135. В столице страны выявлено 7 329 случаев.
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