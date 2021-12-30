В Аргентине выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом

Аргентинские медики выявили за сутки 42 032 случая инфицирования коронавирусом в стране, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 26 заболевших ковидом. Прошлый рекорд по заболеваемости - 41 080 - был установлен 27 мая, в разгар второй волны коронавируса. При этом тогда за день был подтвержден 551 летальный исход.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 15 135. В столице страны выявлено 7 329 случаев.