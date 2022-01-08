Пять человек погибли при пожаре в медцентре в Китае
По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в медицинском центре города Хэнъян в провинции Хунань. Об этом в субботу сообщает телеканал CCTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, возгорание в центре началось в 00:27 по местному времени. Примерно через час пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, в момент инцидента в медицинском центре находилось 19 человек. Пять из них были эвакуированы в безопасное место, остальные 14 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. От полученных повреждений в больнице умерли пять человек.
Сведений о причине возгорания пока нет. Местные власти начали расследование произошедшего.
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