Китайская компания выплатит сотрудникам $14 тыс. за рождение третьего ребенка

Китайская компания-производитель кормов для животных Dabeinong Technology Group приняла решение выплатить своим работникам пособие в размере $14 тыс. за рождение третьего ребенка. Об этом сообщил во вторник информационный ресурс "Ицай глобал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Dabeinong Technology Group выплатит своим сотрудникам $4,7 тыс. за рождение первенца, $9,4 тыс. - за рождение второго ребенка и $14 тыс. - за рождение третьего ребенка. Пособия начали выплачиваться с 1 января.

Компания также предлагает дополнительный отпуск по уходу за ребенком сверх установленного законом трехмесячного декретного отпуска.

В Dabeinong Technology Group работает более 20 тыс. человек.

Подчеркивается, что данное решение руководства компании связано с усилиями китайских властей по стимуляции рождаемости в стране.