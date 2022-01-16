Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19
Власти Пекина потребуют от всех лиц, прибывающих с 22 января в столицу КНР, в течение 72 часов после приезда проходить тест на возможное наличие COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в воскресенье телеканал CGTN.
Такие меры должны будут продлиться до конца марта.
При этом ранее, напоминает CGTN, власти запрашивали у приезжих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.
Однако, напоминает телеканал, в Пекине 4 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры.
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