В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в понедельник в северо-западной части Афганистана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали.