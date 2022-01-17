В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в понедельник в северо-западной части Афганистана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали.
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