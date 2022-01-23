В одном из районов Пекина протестируют на COVID-19 два миллиона человек

В одном из районов китайской столицы Пекина проходит массовое тестирование жителей на коронавирус COVID-19 после обнаружения нескольких десятков случаев заражения, сообщает в воскресенье Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Людям, проживающим в районе Фэнтай, приказано не покидать город после того, как там выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Также еще 14 зараженных зарегистрировали в других районах Пекина.

В связи с этим тест на коронавирус должны сдать около двух миллионов человек, которые проживают на территориях, определенных как зона высокого риска заражения COVID-19.

В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры, и в связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы "принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи" вируса.