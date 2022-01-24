Вспышка COVID-19 в Пекине ухудшила эпидемическую ситуацию в некоторых регионах КНР

Вспышка коронавируса нового типа в Пекине привела к ухудшению эпидемической ситуации в некоторых других административно-территориальных единицах КНР. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник региональными комитетами здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, за минувшие сутки компетентные органы выявили три случая в прилегающей к Пекину провинции Хэбэй, где последний человек, подхвативший инфекцию от местных источников, выписался из больницы еще месяц назад. Кроме того, заразившиеся, побывавшие в городе, обнаружены в провинции Шаньдун на востоке страны. Там тоже уже долгое время не было локальных вспышек.

Тем не менее эпидемическая обстановка в Китае остается стабильной: в 11 регионах из 31 на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района инфицированных нет совсем, даже завозных случаев. Очаги заражения за последний месяц были обнаружены в провинциях Шэньси (северо-запад), Хэнань (центр) и Гуандун (юг), а также в городе Тяньцзинь (север), однако на текущий момент, судя по официальной статистике, их удалось локализовать или почти полностью ликвидировать.

За последние 10 дней власти Пекина зафиксировали более 40 случаев заражения коронавирусом в разных районах города, в том числе штаммами "омикрон" и "дельта". Как отмечают местные специалисты, инфекция с большой степенью вероятности проникла в Пекин, где в течение довольно долгого времени была идеальная ситуация, через почтовые отправления и на упаковках замороженных продуктов.