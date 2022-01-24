Киев приветствует предложение Эрдогана устроить встречу президентов РФ и Украины - посол

Киев приветствует инициативу президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана организовать встречу с глазу на глаз президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Об этом сообщил в понедельник посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы приветствуем предложение Турции о посредничестве, особенно в рамках предложения вашего президента [Тайипа Эрдогана] пригласить и нашего президента [Владимира Зеленского], и президента России [Владимира Путина]. Мы приветствуем его и заявляем, что готовы вести диалог в любом формате. Рассчитываем, что Россия также оценит его в положительном ключе", - сказал посол.