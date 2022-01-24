Текущая ситуация в Украине находится под контролем - Зеленский

БАКУ/Trend/- Текущая ситуация в Украине и вокруг нее находится под контролем и причин для паники нет.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада”.

"Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: все под контролем, причин для паники нет", - сказал он.