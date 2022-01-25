Тропический шторм "Ана" привел к гибели 46 человек на юго-востоке Африки
По меньшей мере 46 человек погибли за последние четыре дня в результате тропического шторма "Ана" на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
22 января шторм обрушился на Мадагаскар, где в результате наводнений и оползней погибли 39 человек, 65 тыс. остались без крова. В минувший понедельник шторм достиг центральных районов Мозамбика. Согласно предварительным данным, там погибли три человека, 49 получили травмы. В Малави погибли четыре человека, из-за вызванного штормом наводнения значительная часть страны осталась без электричества.
"Ана" движется на запад, вглубь континента, и к концу дня пересечет границу Зимбабве. При этом шторм ослабевает.
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