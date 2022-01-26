В Пакистане судьей Верховного суда впервые стала женщина

Членом Верховного суда (ВС) Пакистана впервые стала женщина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал ABC News.

Должность судьи получила 55-летняя Айеша Малик. Ее привел к присяге председатель ВС Гульзар Ахмад.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил женщину с назначением в своем Twitter.

«У нее есть мои молитвы и добрые пожелания», — написал он в соцсети.

С 2012 года и по настоящее время Малик работала в Высоком суде провинции Пенджаб.