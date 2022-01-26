Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник дистанционного зондирования земли L-SAR 01. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила Китайская телевизионная сеть (CCTV).

"26 января 2022 года в 7:44 по Пекинскому времени (03:44 GMT+4) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала со стартовой площадки центра запусков космодрома Цзюцюань и успешно вывела спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR 01 на штатную орбиту, запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении телеканала.

Спутник массой около 3,2 тонн оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта. L-SAR 01 способен осуществлять дистанционное зондирование Земли в L-диапазоне, находясь на солнечно-синхронной орбите высотой около 600 км. Его основная задача - мониторинг геологической среды, предупреждение оползней и сейсмических катастроф.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на различные типы орбит. По информации разработчиков, она способна выводить около 2,8 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, 4.2 тонны на низкую околоземную орбиту и 1.2 тонны на геопереходную орбиту.