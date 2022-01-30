Премьер Канады из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CBC.

Куда именно уехал премьер, не раскрывается. Резиденция Трюдо расположена недалеко от центра города в Ридо-холле, рядом с резиденцией генерал-губернатора Канады. Как передает корреспондент ТАСС, в этом районе сейчас спокойная обстановка и нет протестующих.

В Оттаве в субботу проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками. На данный момент информация о нарушениях правопорядка не поступала.