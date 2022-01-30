Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, еще один подозреваемый был осужден на 10 лет тюрьмы. Кроме того, двум обвиняемым вынесли оправдательный приговор по данному делу.

При этом, как отмечает агентство, в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Она обычно заменяется на пожизненное заключение.

Двое сотрудников ООН - гражданин США и гражданка Швеции - пропали без вести в марте 2017 года в конголезской провинции Касаи. Они исследовали места массовых захоронений людей, убитых в вооруженных столкновениях в регионе. Тела экспертов были найдены две недели спустя. По официальной версии, их убили местные ополченцы. В Совете Безопасности ООН в июне того же года высказали предположение, что убийство было преднамеренным и к нему могли быть причастны сотрудники местных спецслужб.