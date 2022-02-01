На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе
Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет. Об этом сообщает газета Granma, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что на 33 метеорологических станциях острова зафиксирована температура минус 10, на восьми - минус пять. Это самый низкий показатель для января на Кубе с 1981 года.
Специалисты Национального института метеорологии Кубы отмечают, что причиной такого понижения температуры является движение масс воздуха из Арктики в прошлые выходные.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра
Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность»
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив)
В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г.
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос на политическую плоскость вынес именно я
Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95% у людей старше 50 лет - минздрав Азербайджана