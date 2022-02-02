У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщила в среду Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 544 км к юго-западу от города Инверкаргилл (население около 47 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.