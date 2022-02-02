Китай в 2021 году впервые экспортировал свыше 2 млн автомобилей

Экспорт Китаем автомобилей вырос в 2021 году вдвое по сравнению с предыдущим годом, впервые в истории достигнув 2,02 млн. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Китайской ассоциации автомобильной промышленности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, поставки за рубеж автомобилей на новых источниках энергии утроились, составив 310 тыс. машин. Экспорт пассажирских автомобилей достиг 1,61 млн, экспорт автомобилей коммерческого типа вырос до 402 тыс.

Только в декабре китайские автопроизводители экспортировали 223 тыс. авто (рост на 54%).

Ведущая инвестиционная банковская группа в Китае China International Capital Corporation (CICC) ожидает, что продажи автомобилей в стране возрастут в 2022 году на 6,2%. Об этом сообщалось ранее на сайте корпорации. "Потребительский спрос на продукцию китайского автопрома, предположительно, сохранит устойчивый рост и в 2022 году", - говорится в опубликованном корпорацией ежегодном докладе.

Согласно прогнозу, продажи автомобилей в 2022 году достигнут 27,22 млн единиц. При этом продажи пассажирских автомобилей вырастут на 8,1% до 22,76 млн единиц. Грузовых и иных коммерческих автомобилей будет выпущено больше на 2,2% - 4,46 млн единиц.

CICC ожидает также, что продажи все более популярных электрических двухколесных транспортных средств достигнут в 2022 году 54 млн, что будет на 14,9% выше показателя на 2021 год.