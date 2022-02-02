TON предложил Индии помощь в создании цифровой валюты

Блокчейн-проект TON готов оказать помощь Индии в создании цифровой валюты. Об этом ТАСС сообщил представитель TON, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы оказать профессиональную и консультационную помощь коллегам из Индии в создании цифровой валюты, поделиться своим опытом и поработать с высококлассными индийскими специалистами в этой сфере. Участники сообщества TON обладают всеми необходимыми для этой задачи компетенциями, а совместные усилия позволят существенно ускорить ее решение", - говорится в сообщении.

Представитель TON отметил, что экономика Индии и ее специалисты в IT-области, наряду с российскими, в настоящее время являются одними из самых сильных в мире. "А учитывая, что сегодня многие государства перешли к более качественному регулированию криптовалютного рынка и его отдельных сегментов, на наш взгляд, решение ЦБ Индии о введении цифровой валюты - это правильный и своевременный шаг, реализация которого придаст импульс экономике страны и создаст дополнительные возможности для ее роста", - добавил он.

Планы индийского правительства придать официальный статус криптовалютам все же получили косвенное подтверждение в выступлении в парламенте 1 февраля министра финансов Нирмалы Ситхараман. Она предложила, чтобы доход от сделок с любым виртуальным цифровым активом облагался налогом по ставке 30%. Министр также сообщила, что Резервный банк Индии (RBI) выпустит в начинающемся 1 апреля новом финансовом году цифровую рупию с использованием блокчейн и других технологий.