СБ ООН соберется 4 февраля на консультации по ракетным запускам КНДР

Совет Безопасности ООН обсудит 4 февраля данные о новых ракетных испытаниях со стороны КНДР. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в дипломатических кругах, передает Trend.

"В пятницу планируются консультации по КНДР", - отметил источник. Как ожидается, члены Совбеза соберутся в 15:00.

Ранее стало известно, что США запрашивали проведение заседания по КНДР в закрытом формате 3 февраля.

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Этот пуск стал для КНДР седьмым с начала года.

США добиваются расширения санкций СБ ООН в отношении КНДР за новые ракетные испытания. В середине января они уже пытались выступить с такой инициативой, однако не получили поддержки со стороны России и Китая.